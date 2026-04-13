JNE reporta más del 94% de mesas instaladas en jornada electoral extraordinaria

Desde el distrito de San Juan de Miraflores, el vocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Luis Ramos, informó sobre el desarrollo de la jornada electoral extraordinaria realizada este 13 de abril, luego de que varias mesas no pudieran instalarse el día anterior.

Ramos señaló que el JNE viene desplegando fiscalizadores en todos los locales de votación con el objetivo de garantizar la legalidad y transparencia del proceso electoral. Precisó que esta labor se realiza de manera continua durante toda la jornada.

Asimismo, indicó que de las 187 mesas programadas para este día, 176 ya habían sido instaladas, lo que representa más del 94% del total. Las mesas que aún no se habilitaron se deben principalmente a la ausencia de miembros de mesa, según la información preliminar.

Finalmente, recordó que la jornada extraordinaria se desarrolla desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., como parte de una disposición del pleno del JNE, y que el reporte final de incidencias se dará a conocer una vez concluido el proceso electoral en su totalidad.