ONPE conocía desde hace un mes posibles fallas en distribución electoral

La Contraloría General de la República informó que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tenía conocimiento, desde hace un mes, sobre posibles fallas en la distribución del material electoral para las Elecciones Generales 2026. Así lo dio a conocer su vocero, Guzmán Vera, en entrevista con 24 Horas Mediodía.

Según el informe del organismo de control, semanas antes del proceso electoral se advirtió que la empresa encargada de la distribución, Galaga SAC, no cumplía con la experiencia mínima requerida para el control de camiones y furgonetas. Esta observación fue comunicada oportunamente al jefe de la ONPE.

Pese a las advertencias, el contrato con la empresa fue firmado, lo que habría contribuido a los problemas logísticos registrados durante la jornada electoral. Estas fallas se evidenciaron en varios locales de votación, donde el material no llegó a tiempo, afectando el desarrollo normal del sufragio.

SUPERVISIÓN Y CONTROL

Ante esta situación, la Contraloría General de la República señaló la importancia de reforzar los mecanismos de supervisión y contratación en procesos electorales para futuros comicios. Asimismo, se espera que las autoridades correspondientes determinen las responsabilidades del caso tras lo ocurrido.