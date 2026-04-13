Funcionario de ONPE continúa detenido por presuntas irregularidades en comicios

El exgerente de Gestión Electoral de la ONPE, José Samamé Blas, permanece detenido en la Depincri del Cercado de Lima tras ser intervenido en flagrancia por la Policía Anticorrupción. La detención se produjo luego de detectarse presuntas irregularidades en la contratación del servicio de distribución de material electoral.

Según las investigaciones, durante su gestión se firmó el contrato con la empresa Servicios Generales Galaga, encargada del traslado del material electoral. El incumplimiento en la entrega provocó la suspensión de al menos 211 mesas de sufragio, afectando a más de 63 mil ciudadanos durante la jornada del 12 de abril.

Tras la detención, la ONPE aceptó la renuncia de Samamé en un intento por mitigar el impacto institucional y asegurar la continuidad del proceso electoral. En paralelo, la Fiscalía de la Nación inició investigaciones por la presunta comisión de delitos relacionados con la afectación del derecho al voto.

JUAN CARLOS PORTUGAL

Por su parte, el abogado Juan Carlos Portugal acudió a la sede policial, pero evitó confirmar si asumirá la defensa legal del exfuncionario. No obstante, dejó entrever que la detención podría presentar irregularidades, mientras las investigaciones continúan en medio de un contexto de cuestionamientos a la gestión logística de la ONPE.