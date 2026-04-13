Rafael López Aliaga se ubica en segundo lugar y anuncia denuncia contra jefe de la ONPE

Desde el Cercado de Lima, en los exteriores del local de campaña de Rafael López Aliaga, se informó que el candidato presidencial de Renovación Popular se ubica en el segundo lugar según los resultados preliminares de la ONPE, con el 60% de actas contabilizadas.

De acuerdo con estos datos, López Aliaga alcanza el 13.5% de los votos, situándose por debajo de Keiko Fujimori en la contienda electoral. El candidato permanece a la espera de brindar nuevas declaraciones ante el avance del conteo oficial.

Cabe recordar que el día anterior, López Aliaga ofreció una conferencia de prensa junto a su primera vicepresidenta, Norma Yarrow, en la que anunció que presentará una denuncia penal contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto.

El candidato argumentó que la medida responde a presuntas irregularidades en el proceso electoral, relacionadas con la falta de material en diversos locales de votación, lo que impidió que miles de ciudadanos emitieran su voto.

Asimismo, reiteró su rechazo a los resultados a boca de urna y enfatizó su intención de continuar con acciones legales, mientras se mantiene a la expectativa de pronunciarse nuevamente desde su local de campaña.