Henry Rafael: “Corvetto se ha convertido en el enemigo de la ciudadanía”

El analista político Henry Rafael cuestionó duramente la gestión del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, tras los problemas registrados en la distribución del material electoral durante las Elecciones Generales 2026. Señaló que la autoridad electoral “se ha convertido en el enemigo número uno de la ciudadanía” debido a la incapacidad para garantizar el desarrollo adecuado del proceso.

Rafael indicó que miles de ciudadanos no pudieron ejercer su derecho al voto debido a la falta de material electoral en distintos locales, principalmente en Lima Metropolitana. A su juicio, esta situación refleja una grave deficiencia en la organización y ejecución del proceso electoral.

Asimismo, explicó que la denuncia presentada por el Jurado Nacional de Elecciones sustenta una presunta violación flagrante del derecho al sufragio. En ese sentido, advirtió que los hechos podrían configurar una omisión de funciones por parte de Corvetto y otros funcionarios responsables.

CONSECUENCIAS PENALES

Finalmente, el analista político señaló que estas irregularidades podrían derivar en consecuencias penales para las autoridades involucradas. Mientras tanto, las investigaciones continúan en medio de cuestionamientos a la capacidad de la ONPE para gestionar procesos electorales de gran magnitud.