Corvetto acude al Congreso por fallas electorales, mientras Burneo no asistirá a la citación

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por las fallas registradas durante las elecciones del 12 de abril, mientras que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, no asistirá pese a haber sido invitado, lo que generó críticas por la falta de una versión completa de los hechos.

Durante su intervención, Corvetto aseguró que los resultados electorales reflejan fielmente la voluntad popular y que, pese a los inconvenientes, ningún ciudadano se quedó sin votar. Explicó que el sistema funcionó correctamente en los lugares donde el material llegó a tiempo y que, ante fallas, se aplicaron mecanismos de contingencia como el uso de actas en papel.

El titular de la ONPE también indicó que se han iniciado procedimientos administrativos contra funcionarios responsables de la logística electoral y anunció medidas para reforzar la transparencia, como auditorías, mayor difusión de los sistemas tecnológicos y un incremento en la presencia institucional de cara a una eventual segunda vuelta.

En paralelo, se confirmó que la invitación cursada a Roberto Burneo no era obligatoria, por lo que su inasistencia no implica una sanción. Sin embargo, especialistas y diversos sectores consideran que su presencia era clave, dado que el JNE cumple un rol supervisor en el proceso electoral y su versión permitiría esclarecer responsabilidades.

El Congreso continuará con las indagaciones y se espera que en las próximas horas se definan nuevas acciones para obtener información completa sobre lo ocurrido. Asimismo, no se descarta que el JNE emita un pronunciamiento o que Burneo sea nuevamente invitado, en medio de un clima de cuestionamientos y demandas de mayor transparencia.