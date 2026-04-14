Ciudadanos realizan plantón frente al JNE exigiendo transparencia tras fallas electorales

Un grupo de ciudadanos se concentró en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para exigir mayor transparencia en los comicios, tras los problemas registrados el pasado 12 de abril. Durante el plantón también estuvieron presentes los candidatos presidenciales Rafael López Aliaga y Wolfgang Grozo, junto a algunos congresistas, quienes respaldaron el pedido de elecciones limpias y transparentes.

Los manifestantes expresaron su malestar por la demora en la llegada de actas electorales a los locales de votación, situación que generó retrasos y desorden durante la jornada. En ese contexto, la congresista Norma Yarrow sostuvo que se habría vulnerado el derecho al voto de los ciudadanos y solicitó la intervención del Ministerio Público para investigar lo ocurrido.

En medio de consignas y reclamos, los asistentes responsabilizaron al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, por las fallas logísticas y exigieron respuestas ante lo que consideran una afectación al proceso electoral. La movilización se desarrolló sin incidentes, con ciudadanos que reiteraron su demanda de garantizar el respeto a la voluntad popular.

LÓPEZ ALIAGA LANZA ADVERTENCIA A JNE

Por su parte, Rafael López Aliaga pidió la realización de nuevas elecciones y dio un plazo de 24 horas al Jurado Nacional de Elecciones para que declare la nulidad del proceso electoral, en medio de los cuestionamientos por las irregularidades reportadas.