Zamir Villaverde: “Una fuente me dice que Roberto Sánchez va a pasar a segunda vuelta y ganar las elecciones”

El empresario Zamir Villaverde afirmó que existirían indicios de un presunto fraude en las Elecciones Generales 2026, señalando que habría un plan para favorecer al candidato Roberto Sánchez. Las declaraciones fueron brindadas durante una entrevista al noticiero 24 Horas, donde aseguró contar con información proveniente de fuentes cercanas al gobierno.

Según Villaverde, el proceso electoral del pasado domingo habría sido manipulado para restar votos a sectores políticos de derecha. “Todo este desorden es una planificación”, sostuvo, al tiempo que comparó la situación con lo ocurrido en los comicios del 2021, sugiriendo la repetición de estrategias similares.

El empresario también dejó entrever que este supuesto plan estaría vinculado a altas esferas del poder, mencionando al presidente José María Balcázar y al exmandatario Pedro Castillo. En ese sentido, insinuó que existiría una coordinación para influir en los resultados electorales y favorecer al candidato Roberto Sánchez.

Asimismo, Villaverde aseguró que una de sus fuentes le indicó que Roberto Sánchez no solo pasaría a una eventual segunda vuelta con la candidata Keiko Fujimori, sino que incluso ganaría las elecciones presidenciales. Estas afirmaciones han generado diversas reacciones en el ámbito político y en la opinión pública.

CONTINÚA CONTEO DE VOTOS

Hasta el momento, las autoridades electorales no se han pronunciado sobre estas declaraciones. Mientras tanto, el proceso de conteo de votos continúa por parte de la ONPE y se espera que los resultados oficiales sean emitidos por los organismos correspondientes en los próximos días para esclarecer el panorama electoral.