Empresa cuestionada por retraso electoral mantiene millonarios contratos con el Estado

La empresa Servicios Generales Gálaga, señalada por el retraso en la entrega de material electoral durante las elecciones, mantiene contratos millonarios con el Estado pese a contar con antecedentes de sanciones, según informe especial de Panamericana Televisión. La firma obtuvo un contrato con la ONPE por más de 6 millones de soles, además de adjudicaciones con el Ministerio de Salud, el Minedu y otras entidades públicas.

De acuerdo con información de registros oficiales, la empresa, fundada en 2010 y con 13 trabajadores en planilla, ha acumulado más de 29 millones de soles en contratos desde 2018. Incluso, días antes de las elecciones, difundió la disponibilidad de más de 400 unidades de transporte para el despliegue electoral.

Sin embargo, Gálaga registra al menos tres penalidades por incumplimientos y retrasos injustificados, impuestas en los últimos años por el organismo supervisor de contrataciones. A pesar de ello, continuó siendo contratada por entidades estatales, lo que ha generado cuestionamientos.

El retraso en la entrega de material electoral provocó malestar entre los ciudadanos, quienes denunciaron largas esperas y falta de información en los locales de votación. Mientras tanto, la empresa no ha brindado declaraciones públicas sobre lo ocurrido, pese a las disculpas ofrecidas por las autoridades electorales a los afectados.