Aníbal Quiroga: “La nulidad de las elecciones no tiene ninguna viabilidad”

El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga señaló que la nulidad de las Elecciones Generales 2026 no tiene viabilidad jurídica, debido a que no se cumplen los requisitos establecidos en la normativa electoral vigente. Explicó que, según la ley, solo se puede declarar la nulidad si los votos blancos, nulos y viciados superan los dos tercios del total de electores.

En ese sentido, indicó que resulta muy complicado que las autoridades electorales adopten una decisión de ese tipo, ya que no existe sustento técnico ni legal que respalde dicha medida. Añadió que, aunque se presenten solicitudes de nulidad, estas no prosperarán en las instancias correspondientes.

Quiroga sostuvo que los pedidos que puedan formular algunos actores políticos serán evaluados, pero descartó que tengan mayor recorrido. Según afirmó, lo más probable es que estas solicitudes sean rechazadas de manera rápida por carecer de fundamentos sólidos.

¿SEGUIRÁ CORVETTO?

Finalmente, el constitucionalista mencionó que una de las pocas incógnitas en el escenario actual es la continuidad de Piero Corvetto al frente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Recordó que la Junta Nacional de Justicia es la entidad encargada de designar y destituir al jefe de este organismo electoral.