Detectan nuevas irregularidades en recuento de votos de la ONPE

La Unidad de Investigación de Panamericana Televisión accedió a un documento que evidenciaría nuevos indicios de irregularidades en el conteo de votos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El caso corresponde a una cédula de sufragio cifrada con el número 054938, perteneciente al distrito de San Juan de Miraflores.

De acuerdo con el acta original, los miembros de mesa consignaron 61 votos a favor del candidato Rafael López Aliaga y ninguno para el fallecido Napoleón Becerra. Sin embargo, al momento de ingresar los datos al sistema, las cifras habrían sido invertidas, asignando los 61 votos a Becerra y cero a López Aliaga.

La conductora de 24 Horas Mediodía, Pamela Acosta, señaló que esta situación fue advertida por un personero durante el proceso, lo que evidenciaría una posible falla en la etapa de digitación de resultados.

¿QUIÉN RESPONDE?

Ante ello, se ha solicitado que el caso sea revisado por las autoridades electorales correspondientes, a fin de determinar responsabilidades y corregir cualquier error que pueda afectar la transparencia del proceso electoral.