Alcalde de Lima niega vulnerar neutralidad electoral y cuestiona proceso de votación

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, rechazó haber vulnerado la neutralidad electoral al pronunciarse sobre el proceso electoral, asegurando que sus declaraciones se dieron después del cierre de las votaciones. En ese sentido, sostuvo que su intervención responde a su rol como autoridad para defender el derecho al voto de los ciudadanos de la capital.

Durante su pronunciamiento, señaló que cientos de miles de limeños no habrían podido ejercer su derecho a sufragio debido a retrasos en la instalación de mesas y problemas logísticos. Por ello, exhortó a las autoridades electorales a transparentar la información sobre las mesas afectadas y la cantidad de ciudadanos perjudicados.

Asimismo, indicó que existen investigaciones en curso sobre presuntas irregularidades en el proceso, las cuales —precisó— deberán determinar si hubo o no responsabilidades penales. En esa línea, remarcó que no está afirmando la existencia de fraude, pero sí pidió esclarecer los hechos para evitar dudas en la ciudadanía.

Finalmente, el burgomaestre cuestionó la gestión de la ONPE durante la jornada electoral y reiteró su pedido de mayor transparencia en el conteo de votos. También enfatizó que continuará exigiendo garantías para que el proceso electoral culmine de manera clara y sin cuestionamientos.