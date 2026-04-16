Abogado de empresa Galaga: “La responsabilidad es de ONPE”

El abogado Cristian Castillo, representante de la empresa Galaga, afirmó que la responsabilidad del retraso en la entrega del material electoral recae en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al asegurar que su empresa contaba con los vehículos necesarios para el traslado, pero estos no fueron utilizados a tiempo debido a que el material no estaba disponible en los almacenes.

En declaraciones brindadas al noticiero 24 Horas Mediodía, Castillo sostuvo que su representada cumplió con lo establecido en el contrato y que la demora se originó por problemas logísticos internos de la entidad electoral. En ese sentido, cuestionó la organización del proceso y rechazó cualquier responsabilidad de la empresa.

Asimismo, anunció que iniciarán acciones legales contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales y su jefe, Piero Corvetto, debido a declaraciones que, según indicó, han perjudicado la imagen y reputación de la empresa Galaga. El abogado consideró que dichas afirmaciones, emitidas públicamente en los medios de comunicación, carecen de sustento.

SOBRE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO

Finalmente, el abogado Castillo se pronunció sobre la adjudicación del contrato y explicó que su empresa obtuvo la buena pro por presentar una mejor propuesta técnica, aunque reconoció que su oferta económica era más elevada. Añadió que las presuntas irregularidades al interior de ONPE deberán ser investigadas por las autoridades competentes para determinar responsabilidades.