Contraloría detecta irregularidades en transporte de material electoral de la ONPE

La Contraloría General de la República reafirmó sus observaciones al proceso de contratación del servicio de transporte de material electoral de la ONPE, en el marco de las elecciones generales 2026. Luis Castillo, vocero de la Contraloría, explicó que el acompañamiento se inició desde noviembre de 2025, abarcando todas las etapas del proceso electoral.

El funcionario detalló que el 24 de marzo se advirtió a la ONPE que los conductores propuestos por la empresa contratada no cumplían con los requisitos establecidos en los términos de referencia. Pese a la alerta, las acciones adoptadas por la entidad no fueron suficientes para subsanar la situación.

Durante las inspecciones realizadas los días previos a la jornada electoral, la Contraloría detectó demoras en la salida de vehículos, cambios no informados en las rutas y deficiencias en la planificación. Además, se verificó que algunos choferes no formaban parte de la propuesta inicial e incluso presentaban sanciones, lo que compromete la idoneidad del servicio.

Asimismo, se evidenció la ausencia de un plan de contingencia y posibles fallas en la supervisión del contrato por parte de la ONPE. Estos hechos habrían impactado directamente en el traslado oportuno del material electoral, valorizado en más de 31 millones de soles.

Ante ello, la Contraloría inició un control posterior para evaluar todo el proceso, desde el estudio de mercado hasta la ejecución del contrato. No se descarta la determinación de responsabilidades administrativas, civiles o penales, mientras se recaba información para esclarecer los presuntos hechos irregulares.