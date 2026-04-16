Enzo Elguera: “Se está acortando la diferencia entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga”

El CEO de Imasolu, Enzo Elguera, afirmó que la diferencia entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga se viene reduciendo conforme avanza el conteo de votos realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Durante una entrevista en 24 Horas Edición Mediodía, Elguera explicó que aún falta contabilizar aproximadamente un 5% de votos en Lima Metropolitana, lo que podría modificar la tendencia actual e incluso favorecer a Rafael López Aliaga en la disputa por el segundo lugar.

No obstante, el especialista precisó que la diferencia real entre ambos candidatos se definirá con el procesamiento de las actas observadas, cuya resolución estará a cargo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), entidad encargada de validar los resultados oficiales.

A LA ESPERA DE RESULTADOS

Finalmente, Elguera exhortó a la ciudadanía a mantener la calma y actuar con prudencia mientras se esperan los resultados definitivos, subrayando la importancia de respetar los procesos electorales y las decisiones de las autoridades competentes.