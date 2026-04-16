Mayoría de congresistas no logra reelegirse y evalúa su futuro tras fin del mandato

Un total de 88 congresistas intentaron reelegirse para el próximo Senado Nacional; sin embargo, la mayoría no logró renovar su mandato, por lo que deberán evaluar nuevas actividades tras el fin de su periodo legislativo el 28 de julio.

Entre ellos se encuentra Alejandro Cavero, de Avanza País, quien señaló que continuará cumpliendo sus funciones hasta el cierre del Congreso y que aún no tiene definido su futuro laboral tras no ser reelegido.

Por su parte, legisladores de Alianza para el Progreso tampoco obtuvieron el respaldo ciudadano. Algunos indicaron que retomarán sus profesiones en el sector privado o académico, mientras que otros manifestaron su disposición de seguir contribuyendo al país desde distintos espacios.

Asimismo, el congresista Segundo Montalvo, de Perú Libre, afirmó que continuará en la vida política. En tanto, no se descarta que algunos exparlamentarios puedan reincorporarse al Congreso en roles de asesoría o gestión.