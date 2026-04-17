Rodolfo Acuña: los vínculos que nunca reveló ministro de Economía

La Unidad de Investigación de Panamericana expone coincidencias familiares, laborales y viajes con funcionaria del Estado que no habrían sido consignadas en declaraciones oficiales.

La Unidad de Investigación de Panamericana ha puesto en evidencia presuntos vínculos no declarados del actual ministro de Economía, Rodolfo Acuña Namihas, con la funcionaria María Elena Vidal Senador. Según el informe, la relación entre ambos no solo se limitaría al ámbito laboral, sino que incluiría un lazo familiar evidenciado en el bautizo de una menor, donde Acuña figura como padre y Humberto Acuña como padrino.

Las imágenes del evento, realizado en diciembre de 2024, muestran una celebración en la que participaron allegados a la familia Acuña, lo que refuerza la cercanía entre los involucrados. A esto se suma que, de acuerdo con registros oficiales, el ministro figura como casado, mientras que Vidal aparece como soltera, sin que la menor haya sido consignada en sus respectivas declaraciones juradas de intereses.

Además, se identificaron viajes al extranjero que ambos habrían realizado en fechas coincidentes durante 2024 y 2025, incluyendo destinos como República Dominicana, España y Brasil. Sin embargo, desde el programa social “Juntos”, donde Vidal se desempeña como directora ejecutiva, se ha negado la existencia de algún vínculo entre ambos funcionarios.

FALTA ADMINISTRATIVA

Especialistas en contrataciones del Estado advierten que este tipo de relaciones deben ser declaradas obligatoriamente, y su omisión podría constituir una falta administrativa grave. La Contraloría General de la República tendría competencia para investigar el caso, mientras que los involucrados no han respondido a los intentos de comunicación para esclarecer estas revelaciones.