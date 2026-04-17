Hallazgo de actas electorales en Surquillo desata polémica en pleno conteo de votos

El hallazgo de actas electorales en la vía pública, en el distrito de Surquillo, ha generado una fuerte controversia en medio del conteo de votos de las elecciones 2026. Los documentos, que contenían registros de votación, fueron encontrados en la cuadra 3 de una avenida principal, cerca de un tacho de basura.

Según el reporte, las actas fueron posteriormente trasladadas a un canal de televisión para hacer pública la denuncia, lo que incrementó la preocupación sobre posibles irregularidades en el proceso electoral. Este hecho ocurre en un contexto de creciente tensión e incertidumbre a nivel nacional.

Tras conocerse el caso, efectivos de la Policía llegaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes y determinar quiénes habrían abandonado el material electoral en la vía pública. Como parte de la investigación, se evalúa el uso de cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores.

Sin embargo, vecinos de la zona indicaron que las cámaras no habrían captado con claridad lo ocurrido, ya que muchas están orientadas hacia viviendas particulares. A pocos metros del lugar también se ubica una caseta de serenazgo, que podría aportar información clave para esclarecer los hechos.

En paralelo, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, evitó dar declaraciones a la prensa tras ser abordado en su vivienda en Miraflores. Posteriormente, se dirigió a la sede del organismo electoral en el Cercado de Lima, resguardada por un cordón policial en medio de la creciente polémica.