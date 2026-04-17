Piero Corvetto pide reprogramar citación policial en medio de investigaciones por irregularidades electorales

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, solicitó reprogramar la citación que tenía programada para este martes ante la Dirección contra la Corrupción de la Policía, en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en las elecciones 2026. La diligencia estaba prevista para realizarse de manera presencial en la sede de Barranco.

A través de un documento, Corvetto pidió que la citación sea postergada y se lleve a cabo de forma virtual, argumentando motivos de salud e integridad personal. Además, señaló que el proceso electoral aún no ha concluido, ya que continúa el conteo de votos a nivel nacional.

El titular de la ONPE también informó que la Junta Nacional de Justicia inició una investigación preliminar en su contra, otorgándole un plazo de 10 días hábiles para presentar un informe escrito junto con los medios probatorios correspondientes.

Las indagaciones no solo abarcan el retraso en la distribución del material electoral, sino también el reciente hallazgo de cuatro cajas con cédulas de votación abandonadas en la vía pública, en el distrito de Surquillo. Este hecho ha incrementado la preocupación sobre la transparencia del proceso.

En paralelo, agentes policiales realizaron diligencias para recoger el material encontrado e iniciar las investigaciones. Mientras tanto, la sede de la ONPE en el Cercado de Lima permanece bajo resguardo, en un contexto de creciente tensión política y cuestionamientos al desarrollo de los comicios.