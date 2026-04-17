Amplían denuncia contra funcionarios de la ONPE por presuntas irregularidades en sistema electoral

El candidato presidencial Rafael López Aliaga presentó una ampliación de denuncia contra funcionarios de la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por el presunto delito contra el derecho al sufragio. La acusación señala una supuesta alteración, falsedad y modificación del voto mediante el uso de software que habría impedido la correcta asignación de votos a favor del partido Renovación Popular.

En el documento presentado, el aspirante solicita la intervención inmediata de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, así como la participación de peritos especializados en el Centro de Cómputo de la ONPE. El objetivo es realizar una auditoría técnica en tiempo real que permita verificar el funcionamiento del sistema electoral.

Asimismo, la denuncia incluye el pedido de detención en flagrancia de Carlos Montenegro Vega, quien se desempeña como gerente de Informática y Tecnología Electoral del organismo. Según el candidato, existirían indicios suficientes para sustentar una intervención urgente de las autoridades competentes.

DILIGENCIAS EN CURSO

Hasta el momento, la ONPE no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre estas acusaciones. Sin embargo, especialistas señalan que cualquier investigación deberá seguir los canales legales correspondientes para garantizar la transparencia del proceso electoral y la confianza de la ciudadanía en los resultados.