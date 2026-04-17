Congreso reacciona tras hallazgo de material electoral en Surquillo y exige sanciones

El hallazgo de material electoral abandonado en la vía pública, en el distrito de Surquillo, ha generado reacciones inmediatas en el Congreso de la República. Diversos parlamentarios expresaron su preocupación ante lo que consideran una grave irregularidad en el desarrollo de las elecciones 2026.

A raíz de este hecho, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento solicitando que los funcionarios responsables del resguardo del material electoral sean sancionados e incluso separados de la ONPE, al tratarse de cédulas y ánforas que debían estar debidamente custodiadas.

Congresistas de distintas bancadas, como Lady Camones de Alianza para el Progreso y representantes vinculados a Juntos por el Perú, coincidieron en exigir investigaciones exhaustivas. Advirtieron que, de confirmarse responsabilidades, las sanciones deben ser tanto administrativas como penales.

En paralelo, la Comisión de Fiscalización del Congreso citó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones para que brinde explicaciones sobre el desarrollo del proceso electoral. Se espera que el funcionario responda por lo ocurrido durante los comicios del 12 y 13 de abril, en medio de un clima de creciente tensión política.