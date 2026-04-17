Reportan material electoral abandonado y actas perdidas en distritos de Lima

La controversia por presuntas irregularidades en las elecciones generales en Perú continúa generando preocupación tras los comicios del último domingo 12 de abril, luego de que se reportaran denuncias sobre material electoral abandonado en la vía pública en distintos distritos de Lima.

Uno de los primeros casos se registró en Surquillo, donde ciudadanos alertaron el hallazgo de material de sufragio dentro de un basurero, hecho que encendió las alarmas sobre la seguridad del proceso electoral.

Otra denuncia proviene de San Juan de Lurigancho (SJL), donde se reportó ante la Policía la pérdida de ocho actas de votación correspondientes a dos mesas. Según testimonios, estos documentos pertenecerían a resultados de candidatos al Senado y estarían vinculados a la jornada electoral del lunes 13 de abril.

Asimismo, en Lince, cámaras de seguridad captaron el momento en que un hombre habría abandonado presunto material electoral en el cruce de las avenidas Bartolomé Herrera e Ignacio Merino. Tras lo ocurrido, vecinos dieron aviso inmediato a la Policía Nacional.

Un caso similar se reportó en San Borja, donde una mujer que se identificó como coordinadora de mesa de la ONPE denunció en la comisaría local un hecho ocurrido durante la madrugada del 13 de abril.

Según su versión, en pleno conteo de votos en el centro de votación de Sencico, un orientador electoral de la ONPE se habría retirado en un vehículo particular llevando consigo 17 actas de votación, lo que ha incrementado la preocupación ciudadana y motivado el inicio de investigaciones oficiales.



ONPE RESPONDE ANTE DENUNCIAS POR MATERIAL ELECTORAL EXTRAVIADO

Por su parte, la ONPE señaló que este tipo de denuncias suelen presentarse en distintos procesos electorales y precisó que el reglamento electoral contempla procedimientos para el tratamiento de actas extraviadas u observadas, con el fin de garantizar la transparencia y legalidad del proceso.