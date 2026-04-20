Analista plantea posibles elecciones complementarias tras irregularidades en proceso electoral

El analista político Enrique Castillo señaló que, ante las fallas registradas en la jornada electoral, una de las alternativas en evaluación sería la realización de elecciones complementarias. Sin embargo, precisó que esta medida debe contar con consenso político, sustento legal y condiciones logísticas adecuadas.

Durante la entrevista con 24 Horas Mediodía, explicó que cualquier decisión debe tomarse con rapidez para no afectar el calendario electoral ni generar desigualdades entre candidatos. Asimismo, indicó que es necesario definir el alcance de estas posibles elecciones, incluyendo si aplicarían solo a ciertas mesas o a todo el proceso.

Castillo también remarcó la importancia de separar las responsabilidades administrativas y judiciales de la solución electoral inmediata, con el objetivo de no retrasar los resultados y mantener la confianza ciudadana en las instituciones.

Finalmente, advirtió que cualquier medida debe garantizar la transparencia y legitimidad del proceso, por lo que consideró clave realizar auditorías técnicas y esclarecer responsabilidades, asegurando que los resultados reflejen la voluntad de los electores.