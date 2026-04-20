Por primera vez: JNE inició recuento público de votos

El Jurado Electoral Especial inició por primera vez el proceso de recuento de votos de las actas electorales observadas, en medio de la expectativa por los resultados finales de la primera vuelta. Durante la jornada, se realizó la revisión de votos con la participación de representantes, donde se evidenció el conteo individual de cada preferencia, incluyendo votos para distintas organizaciones políticas, así como votos en blanco.

Según informó el vocero del JNE, Jorge Valdivia, actualmente existen más de 65 mil actas observadas, de las cuales ya han sido remitidas más de 27 mil para su respectivo procesamiento. Del total, 5 mil 145 corresponden a actas de elecciones presidenciales, mientras que el resto se distribuye entre comicios senatoriales y de diputados en sus diferentes modalidades.

El organismo electoral precisó que, a diferencia de procesos anteriores, se ha decidido priorizar el recuento de votos antes que la anulación de actas. Entre las observaciones más comunes figuran errores aritméticos —cuando no coinciden los votos con el número de votantes—, la falta de firmas o datos de miembros de mesa, así como problemas de ilegibilidad que dificultan identificar correctamente los resultados consignados.

TRANSPARENCIA Y LEGITIMIDAD

Finalmente, el Jurado Nacional de Elecciones reiteró que este procedimiento busca reforzar la transparencia y legitimidad del proceso electoral. Asimismo, confirmó que los resultados oficiales de esta primera vuelta serán dados a conocer el próximo 15 de mayo, una fecha clave que definirá el panorama político del país.