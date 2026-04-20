Piero Corvetto: este martes se realizará diligencia para que entregue su pasaporte

El Ministerio Público citó para este martes 21 de abril a Piero Corvetto, titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el objetivo de que entregue su pasaporte vigente como parte de una investigación por presuntas irregularidades registradas durante las elecciones generales. La diligencia se realizará a las 16:00 horas en el despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

De acuerdo con el documento fiscal, la citación se formalizó luego de que el propio funcionario presentara un escrito poniéndose a disposición de las autoridades. La entrega del documento se efectuará como una acción voluntaria en calidad de testigo, procedimiento que incluye la firma de un acta oficial durante la diligencia.

La resolución también dispone la suspensión de sus vacaciones programadas del 7 al 12 de mayo y señala que Corvetto cuenta con resguardo permanente de Seguridad del Estado, aspecto que será considerado en el proceso. Asimismo, el jefe de la ONPE solicitó que su declaración testimonial sea reprogramada de manera virtual y planteó autorizar el levantamiento del secreto de sus comunicaciones si la investigación lo requiere.

REFUERZAN SEGURIDAD

En paralelo, la Policía Nacional del Perú reforzó la seguridad en aeropuertos, terminales terrestres y zonas de frontera para evitar la salida del país de funcionarios investigados. El caso se enmarca en una investigación preliminar por presunto delito de colusión, tras los retrasos en la distribución del material electoral que obligaron a miles de ciudadanos a votar al día siguiente, además del hallazgo de cédulas de sufragio abandonadas en distintos puntos de Lima.