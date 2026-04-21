César Tito Rojas obtendría curul en el Congreso por Puno

César Tito Rojas, candidato al Congreso por Juntos por el Perú, habría obtenido una curul como diputado por la región Puno tras alcanzar el número de votos requerido en las recientes elecciones.

Tito Rojas es identificado como fundador del Movadef, organización que ha sido vinculada a la ideología de Sendero Luminoso. Su participación en el proceso electoral se dio dentro de la lista encabezada por el candidato presidencial Roberto Sánchez.

Según información difundida, el candidato registra antecedentes de participación en actividades políticas relacionadas con el Movadef, así como menciones en informes sobre visitas a internos por delitos de terrorismo en años anteriores.

Su eventual ingreso al Parlamento ha generado reacciones en distintos sectores, que plantean la necesidad de revisar los mecanismos de control y selección de candidatos en el sistema electoral peruano.