Fiscalía confirma que la Policía solicitó detener a Corvetto y otros funcionarios de la ONPE

Tras la renuncia de Piero Corvetto como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el panorama en la institución se mantiene incierto, en medio del conteo de votos que definirá a los candidatos que pasarán a la segunda vuelta electoral.

De acuerdo con la Ley Orgánica de la ONPE, el plazo para designar a un jefe provisional no debe exceder los tres días, y todo indica que quien asumiría el cargo de manera interina sería Bernardo Pachas, actualmente gerente general de la entidad.

Por su parte, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) deberá elegir al nuevo jefe de la ONPE en un plazo máximo de 45 días hábiles, conforme al marco legal vigente.

Mientras tanto, el ahora exjefe de la ONPE acudió la tarde de este martes 21 de abril a la sede del Ministerio Público para entregar su pasaporte, en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades durante las Elecciones Generales del 12 de abril.

En ese contexto, el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, informó que la Policía Nacional del Perú, a través de la Dirección contra la Corrupción, habría solicitado la detención preliminar de un grupo de funcionarios de la ONPE, entre ellos Piero Corvetto, quienes son investigados por el presunto delito de colusión agravada.

PROTESTAS A LAS AFUERAS DEL JNE

En paralelo, a las afueras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), un grupo de ciudadanos se congregó para protestar y exigir la nulidad total de las elecciones, mientras que otros manifestantes reclamaban la libertad de Pedro Castillo, en medio de la crisis política y electoral que atraviesa el país.