Congreso: impulsan censura contra José Balcázar por postergar compra de aviones F-16

El tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, anunció que impulsará una moción de censura contra el presidente de la República, José María Balcázar, en medio de la crisis política generada tras la renuncia de dos ministros vinculados al proceso de adquisición de aviones F-16.

A través de la red social X, el parlamentario cuestionó el manejo del Ejecutivo en temas de seguridad nacional. “¡La seguridad nacional no se negocia!”, expresó, al señalar que se deben resguardar los secretos de Estado y la defensa territorial del país.

Asimismo, criticó la gestión del gobierno encabezado por Balcázar, indicando que las recientes dimisiones evidencian improvisación y falta de coordinación. En ese contexto, mencionó la renuncia del excanciller Hugo de Zela como un reflejo del desorden interno.

INICIAN COORDINACIONES

En paralelo, diversas bancadas como Avanza País, Renovación Popular y Alianza para el Progreso iniciaron coordinaciones para evaluar una postura conjunta frente a la posible censura. También se prevé la participación de Fuerza Popular, lo que podría ampliar el respaldo a la iniciativa.