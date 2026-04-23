Keiko Fujimori rechaza vínculos con nuevo ministro de Defensa

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, rechazó que el nuevo ministro de Defensa, Amadeo Flores, represente una “cuota política” de su agrupación dentro del gobierno del presidente José María Balcázar. La aclaración se produce tras versiones que señalaban un presunto vínculo entre el funcionario y el partido naranja.

En declaraciones a la prensa, Fujimori confirmó que Flores trabajó anteriormente como asesor de la congresista Rosangela Barbarán, pero enfatizó que ello no implica una participación directa de Fuerza Popular en el actual Ejecutivo. “Rechazo tajantemente esta afirmación”, sostuvo, al remarcar que su agrupación no forma parte del gobierno de transición.

La designación de Amadeo Flores se dio luego de la renuncia de Carlos Díaz, quien dejó el cargo tras discrepar con el mandatario respecto a la decisión sobre la compra de aviones de combate F-16 Fighting Falcon a Estados Unidos. El cambio se concretó mediante juramentación oficial en Palacio de Gobierno.

AMADEO FLORES Y SU EXPERIENCIA

Antes de asumir el cargo, Flores se desempeñó como jefe de gabinete del Ministerio de Defensa desde junio de 2025 y también ocupó el puesto de gerente en la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Su nombramiento se da en medio de un contexto político marcado por tensiones en el Ejecutivo y cuestionamientos sobre la independencia de sus designaciones.