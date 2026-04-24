Rafael López Aliaga ratifica denuncia por irregularidades en elecciones

El partido Renovación Popular denunció públicamente una serie de presuntas irregularidades en las elecciones realizadas el pasado 12 de abril, especialmente en Lima Metropolitana. Durante una conferencia de prensa, voceros de la agrupación señalaron que se habría vulnerado el derecho al voto de aproximadamente un millón y medio de ciudadanos, afectando directamente la candidatura presidencial de su líder, Rafael López Aliaga.

Entre las principales acusaciones, el partido mencionó la supuesta existencia de “actas fantasmas” correspondientes a la serie 900, que habrían sido utilizadas para alterar el conteo oficial de votos. Asimismo, denunciaron demoras en la instalación de mesas de sufragio y cambios de último momento en locales de votación, lo que —según indicaron— habría generado confusión y desincentivado la participación ciudadana.

En ese contexto, Renovación Popular exigió el reconteo total de votos en Lima, además de acceso al sistema informático de la Oficina Nacional de Procesos Electorales para realizar una auditoría independiente. También solicitaron un peritaje que permita verificar la integridad de los datos procesados, al considerar que existirían inconsistencias en los resultados oficiales.

PIDE INICIAR INVESTIGACIONES

Finalmente, la agrupación pidió al Ministerio Público iniciar investigaciones contra el pleno del Jurado Nacional de Elecciones y cuestionó la actuación de la Junta Nacional de Justicia. Asimismo, demandaron la suspensión inmediata de los plazos electorales hasta que se esclarezcan los hechos, argumentando que las condiciones actuales no garantizan la transparencia del proceso.