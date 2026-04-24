ONPE deja sistema digital y hará conteo manual para segunda vuelta

Continúa la crisis política en el Perú. La mañana de este viernes, agentes de la Policía y representantes del Ministerio Público allanaron la vivienda del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, así como inmuebles vinculados a otros funcionarios de la institución electoral, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el proceso electoral.

De acuerdo con información oficial, se ejecutaron operativos simultáneos en al menos 12 inmuebles en Lima, incluyendo oficinas de la empresa Galgasac, encargada de la distribución del material electoral en los comicios del 12 de abril, lo que intensifica la crisis en torno a la organización electoral.

En medio de este escenario, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que el conteo de votos para la segunda vuelta se realizará de manera manual, dejando de lado el sistema STAE. Esta disposición fue aprobada días antes de la renuncia de Corvetto, en un intento por garantizar mayor transparencia en el proceso.

Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó los pedidos de diversos sectores políticos para convocar a elecciones complementarias, precisando mediante un comunicado que la decisión fue adoptada por unanimidad.

PROTESTAS FRENTE AL JNE

En paralelo, decenas de ciudadanos se movilizaron hacia la sede del JNE en Jesús María, donde realizaron protestas exigiendo nuevos comicios y denunciando un presunto fraude en las elecciones del 12 de abril, lo que refleja el creciente clima de tensión social y política en el país.