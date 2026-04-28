Rafael López Aliaga presenta informe sobre presuntas irregularidades electorales

El candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, presentó un informe en el que detalla presuntas irregularidades registradas durante las últimas elecciones generales realizadas el pasado 12 de abril.

En conferencia de prensa, el también exalcalde de Lima solicitó la auditoría de aproximadamente 800 actas electorales, al considerar que existen indicios que ameritan una revisión exhaustiva y cuestionó la transparencia del proceso.

“Para que se auditen de una vez, son 800 actas; será rápido si hay voluntad. Lo que salga producto de estos actos ilegales va a ser ilegítimo”, manifestó el candidato, insistiendo en la necesidad de esclarecer lo ocurrido durante la jornada electoral.

PRESUNTAS IRREGULARIDADES

Cabe recordar que, tras los comicios, se reportaron diversas incidencias, como la demora en la apertura de locales de votación en Lima, la falta de material electoral en algunas mesas y el hallazgo de ánforas con cédulas en la basura. Estas denuncias han intensificado el debate sobre la transparencia y la conducción del proceso electoral.