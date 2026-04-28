Congreso: aprueban implementación de cámaras corporales en intervenciones policiales

La Comisión de Defensa del Congreso aprobó por unanimidad, con 19 votos a favor, el dictamen que propone regular el uso obligatorio de cámaras corporales para efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP). La iniciativa plantea modificar el Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en las intervenciones policiales.

La propuesta establece que la PNP implemente de manera progresiva estos dispositivos en el personal que realice operativos en la vía pública u otros espacios donde puedan generarse controversias o se requiera contar con evidencia.

La presidenta del grupo de trabajo, Karol Paredes, señaló que diversas investigaciones respaldan el uso de estas herramientas. “Los estudios coinciden en que las cámaras corporales representan una herramienta efectiva para mejorar el desempeño policial y fortalecer la confianza pública”, afirmó.

TRANSPARENCIA

De acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Justicia, el uso de cámaras corporales contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución. Asimismo, permite resolver con mayor rapidez quejas o denuncias contra efectivos, además de proporcionar evidencia objetiva que puede ser utilizada en procesos judiciales.