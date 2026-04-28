MML declara en emergencia el tránsito en vías metropolitanas por 180 días

El Concejo Metropolitano de Lima aprobó la Ordenanza 2817, que declara en situación de emergencia el tránsito en las vías del Sistema Vial Metropolitano por un plazo de 180 días. La medida busca ejecutar acciones urgentes que permitan mejorar la circulación vehicular en la capital, en medio de los persistentes problemas de congestión y desorden en las principales arterias.

La disposición prioriza labores de control, fiscalización e intervención vial, así como la recuperación de la operatividad de la red metropolitana. Con ello, se pretende optimizar el flujo vehicular y reducir los tiempos de desplazamiento en la ciudad, donde el tráfico se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos.

Para la implementación de estas acciones, se ha encargado la coordinación a diversas entidades como EMAPE, la Gerencia de Movilidad Urbana, INVERMET y el Gobierno Regional Metropolitano de Lima, cada una dentro de sus competencias. Estas instituciones deberán trabajar de manera articulada para garantizar resultados en el corto plazo.

PNP Y ATU

Asimismo, la ordenanza establece la colaboración con la Policía Nacional del Perú y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para reforzar la ejecución de medidas en campo. También faculta a la Municipalidad de Lima a emitir disposiciones complementarias en temas como fiscalización electrónica, semaforización y educación vial, con el objetivo de fortalecer la gestión del tránsito en la capital.