Presidente de Petroperú advierte crisis y pide financiamiento urgente

El presidente del directorio de Petroperú, Roger Arévalo, alertó que la empresa atraviesa una grave crisis económica y operativa, por lo que solicitó al Gobierno un financiamiento urgente de hasta 2 mil millones de dólares para evitar su colapso. Según indicó, este monto es clave para garantizar el abastecimiento de combustible a nivel nacional.

Arévalo advirtió que la situación es crítica y requiere una respuesta inmediata del Ejecutivo. “La necesidad de Petroperú en este momento es de 2 mil millones de dólares. ¿Para cuándo se necesita? ¡Para ayer!”, enfatizó, al tiempo que pidió la emisión de un decreto de urgencia que permita atender esta demanda. Asimismo, señaló que, de no concretarse el financiamiento, varias refinerías del país podrían paralizar sus operaciones.

SITUACIÓN DE REFINERÍA EN IQUITOS

En esa línea, detalló que la refinería de Iquitos ya se encuentra detenida por falta de combustible, mientras que las de Talara y Conchán estarían próximas a correr la misma suerte. “Si no tomamos medidas de emergencia, el Perú se queda sin combustible”, advirtió, agregando que el país ya enfrenta una crisis energética que podría agravarse, impactando en el precio de los combustibles y, en consecuencia, en el costo de vida de la población.

Desde el Congreso, las reacciones han sido diversas. El parlamentario Luis Aragón consideró que el monto solicitado es excesivo y planteó evaluar la liquidación de la empresa estatal, mientras que Alex Paredes sostuvo que, de estar debidamente sustentado, el financiamiento podría ser necesario para evitar un escenario crítico. El titular de Petroperú advirtió que el momento más complejo se presentaría a inicios de mayo, por lo que instó al Gobierno de José María Balcázar a tomar una decisión urgente.