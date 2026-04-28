Keiko Fujimori respalda pedido de López Aliaga sobre elecciones complementarias

Keiko Fujimori continúa con sus actividades de campaña de cara a una eventual segunda vuelta. Este lunes, la candidata de Fuerza Popular visitó el distrito de Cieneguilla, donde se reunió con vecinos para escuchar sus principales necesidades y compartir algunas de sus propuestas de gobierno.

Al término del encuentro, Fujimori se pronunció sobre el pedido de Rafael López Aliaga para que se realicen elecciones complementarias. Pese a las diferencias y críticas previas entre ambos líderes políticos, afirmó que respalda dicha solicitud.

“Respaldamos su pedido de elecciones complementarias”, señaló la lideresa de Fuerza Popular. Asimismo, remarcó que, más allá de las discrepancias, todos los candidatos tienen derecho a presentar los recursos que consideren necesarios dentro del marco electoral.

Finalmente, indicó que será responsabilidad del Jurado Nacional de Elecciones y de la ONPE evaluar los pedidos presentados y determinar quiénes serán los dos postulantes que pasarán a una eventual segunda vuelta.