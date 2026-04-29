Alcalde de Lima habla de irregularidades en las Elecciones 2026: ¿cuál es su postura?

Ante las irregularidades que se suscitaron en las elecciones generales del 12 de abril, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, decidió pronunciarse respecto a las denuncias sobre los problemas ocurridos durante la jornada electoral, los cuales perjudicaron a miles de ciudadanos.

¿Cuál es la postura de Reggiardo?

Durante la supervisión de la obra de la Vía Expresa Grau, Reggiardo hizo un llamado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que reconsidere su decisión de no realizar elecciones complementarias en las zonas donde no se pudo sufragar a tiempo.

“Como representante de los vecinos de Lima Metropolitana que no han sido considerados en las votaciones, producto de una resolución del JNE, les planteamos que rectifiquen lo resuelto ayer (la negación de elecciones complementarias)”, señaló.

Asimismo, el burgomaestre de la capital manifestó que evalúa presentar una serie de recursos ante los órganos de justicia para que se pronuncien al respecto. “Estamos evaluando dos recursos: uno ante el Tribunal Constitucional (TC) y otro ante el Poder Judicial (PJ)”, indicó.

Ciudadanos perjudicados por irregularidades

Al ser consultado sobre la cantidad de ciudadanos afectados por las irregularidades registradas el domingo 12 de abril, Renzo Reggiardo afirmó que cerca de un millón y medio de limeños no pudieron ejercer su derecho al voto debido a los inconvenientes presentados.