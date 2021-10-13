Presidente Balcázar genera polémica por declaraciones sobre la comunidad judía

El presidente Balcázar se encuentra en el centro de la controversia tras realizar polémicas declaraciones sobre la comunidad judía durante una actividad en la Cámara de Comercio de Lima. Sus comentarios generaron inmediatas reacciones por su contenido considerado discriminatorio y antisemita.

Durante su intervención, el mandatario hizo referencia al papel de los judíos en el comercio y la banca internacional, e incluso los vinculó con el origen de conflictos históricos como la Segunda Guerra Mundial, afirmaciones que fueron duramente cuestionadas.

La Asociación Judía del Perú emitió un comunicado en el que expresó su rechazo a estas declaraciones, señalando que reproducen teorías antisemitas que responsabilizan a la comunidad judía de tragedias históricas, incluido el Holocausto.

El gremio calificó las expresiones de Balcázar como inaceptables y exigió una disculpa pública inmediata, recordando que en el Perú rigen la libertad de culto, el respeto a la diversidad y la prohibición de toda forma de discriminación.