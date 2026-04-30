Piero Corvetto: Estudio Arbizu & Gamarra asume defensa de exjefe de ONPE

Diversas han sido las reacciones en el ámbito político, especialmente en el Congreso de la República, tras conocerse que el estudio Arvizu y Gamarra asumirá la defensa legal del expresidente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, en medio de una investigación fiscal por presuntas irregularidades.

Como se conoce, Corvetto viene siendo investigado por la Fiscalía de la Nación por supuestas irregularidades en la distribución del material electoral durante las elecciones generales del 12 de abril. Como parte de las diligencias, el Ministerio Público ha ejecutado allanamientos en su vivienda y ha solicitado medidas como el impedimento de salida del país, en el marco de una investigación preliminar.

Desde el Parlamento, las reacciones no se han hecho esperar, debido a que Julio Arvizu, integrante del estudio legal, fue candidato al Congreso en 2021 por Juntos por el Perú. Además, según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), mantendría afiliación vigente a dicha agrupación, lo que ha generado cuestionamientos en distintos sectores políticos.

El congresista Jaime Quito, también vinculado a Juntos por el Perú y virtual senador por este partido, señaló que esta situación no debería generar especulaciones. “El señor Arvizu tiene todo el derecho de ejercer su profesión como abogado, y el señor Corvetto tiene derecho a elegir a quien lo defienda”, afirmó el parlamentario.

INTERPELACIÓN A MINISTRO DE DEFENSA POR OPERATIVO EN HUANCAVELICA

Por otro lado, desde el Congreso se vienen recolectando firmas para una moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Amadeo Flores, a fin de que explique el operativo que dejó cinco personas fallecidas en la región Huancavelica. “Tiene que venir a señalar qué es lo que verdaderamente ha ocurrido”, sostuvo Quito, quien además remarcó que el titular del sector “tiene responsabilidad política frente a estos hechos que no pueden quedar impunes”.