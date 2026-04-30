Elección del nuevo jefe de la ONPE será tras segunda vuelta electoral

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) se prepara para elegir al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), tras la salida de Piero Corvetto, en un proceso clave para garantizar la continuidad y transparencia del sistema electoral peruano. La convocatoria oficial ya fue lanzada y contempla diversas etapas de evaluación.

Según el abogado especialista en derecho electoral José Tello, la elección del nuevo jefe de la ONPE se realizará después de la segunda vuelta electoral, conforme a los plazos establecidos por la normativa vigente.

“La norma precisa que la Junta Nacional de Justicia tiene un plazo de 45 días hábiles para cerrar la elección del nuevo jefe de la ONPE”, indicó, destacando que el proceso se basará estrictamente en el mérito profesional de los postulantes.

El proceso de selección se iniciará el 8 de mayo, fecha límite para la presentación de expedientes, y constará de cuatro etapas: examen escrito, evaluación curricular, presentación de plan operativo y entrevista personal. Tello subrayó que esta última fase será determinante, ya que tiene un peso del 35% en la calificación final, lo que la convierte en un factor clave para definir al ganador del concurso público.

ETAPAS DEL PROCESO DEFINIRÁN AL NUEVO JEFE DE LA ONPE

El especialista precisó que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tiene como plazo estimado hasta julio para concluir el proceso de selección, en el que se evaluará la idoneidad, experiencia y propuestas de los candidatos, en medio de la expectativa por fortalecer la institucionalidad electoral tras la salida de Piero Corvetto.