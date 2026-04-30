Gobierno de presidente Balcázar anuncia nuevo financiamiento para Petroperú

El presidente José María Balcázar anunció que su gobierno aprobará un nuevo financiamiento para Petroperú, con el objetivo de garantizar la continuidad de sus operaciones. La medida surge luego de que el titular de la petrolera, Roger Arévalo, señalara la necesidad de contar con 2 mil millones de dólares, los cuales serían obtenidos mediante un crédito internacional.

La propuesta ha generado preocupación entre especialistas. El exdirector general de Hidrocarburos, Erick García, advirtió que si la empresa no cumple con sus obligaciones financieras, el Estado tendría que asumir la deuda. “Eso implicaría el uso de recursos públicos, es decir, el dinero de todos los peruanos”, señaló, enfatizando la necesidad de conocer el plan financiero y los escenarios previstos.

En el Congreso, la iniciativa ha dividido posiciones. El legislador José Cueto criticó el eventual rescate económico al considerar que se estaría “dilapidando” recursos del Estado. En contraste, la congresista Kelly Portalatino respaldó la medida al sostener que permitiría estabilizar los precios de combustibles como el GLP y el GNV, aliviando el impacto en la economía de los ciudadanos.

FINANCIAMIENTO CON CONDICIONES

El Ejecutivo precisó que el financiamiento estará condicionado a cambios en el directorio de la empresa; sin embargo, especialistas consideran que esta medida resulta insuficiente sin una reestructuración integral. Por su parte, Arévalo advirtió que, de no concretarse el apoyo económico, las refinerías podrían paralizar sus operaciones, lo que agravaría la situación energética en medio de la crisis internacional vinculada a conflictos como el de Irak.