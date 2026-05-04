Partido País para Todos confirma que pasó la valla electoral y tendrá diputados en el Congreso

El panorama electoral en Perú aún no está completamente definido, tanto en la elección del candidato presidencial que acompañará a Keiko Fujimori en una eventual segunda vuelta, como en la conformación del nuevo Congreso de la República. La incertidumbre se mantiene en medio del conteo de votos y la verificación de resultados oficiales.

Inicialmente, se informó que solo seis partidos políticos habían superado la valla electoral del 5%, lo que les permitiría obtener representación en la Cámara de Diputados y el Senado. Sin embargo, en las últimas horas surgió una nueva información que cambia el escenario político.

El partido País para Todos, liderado por el excandidato Carlos Álvarez, anunció que también logró superar la valla electoral, por lo que tendría representación en el nuevo Congreso. Esta noticia ampliaría a siete el número de agrupaciones políticas con presencia parlamentaria.

Según Vladimir Meza, presidente de País para Todos, su organización habría alcanzado siete escaños en la Cámara de Diputados, y actualmente se encuentran verificando si también obtendrán representación en el Senado.

“Nosotros, con nuestro equipo técnico, equipo legal y la participación de nuestros personeros, tenemos la certeza de que País para Todos ha superado la valla electoral, ya que hemos pasado el 5% y hemos obtenido siete escaños según nuestra contabilidad interna”, señaló.

Hasta el momento, los partidos que ya habían asegurado curules en el Congreso eran Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación y Partido Cívico Obras. No obstante, con esta actualización, País para Todos se sumaría oficialmente a la lista.

DISTRIBUCIÓN DE ESCAÑOS Y REGIONES CLAVE

De acuerdo con Meza, los escaños obtenidos por su partido estarían distribuidos en distintas regiones del país: tres en Lima Metropolitana, uno en el Callao, y representantes en Áncash, La Libertad y Piura, lo que evidenciaría el respaldo que tuvo país para todos.