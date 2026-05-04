Premier Luis Arroyo defiende compra de aviones F-16 a Estados Unidos

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, defendió ante el Congreso la compra de aviones F-16 a la empresa Lockheed Martin, asegurando que se trata de un proceso técnico, transparente y estratégico. Durante su presentación, el premier rechazó las versiones que apuntaban a una supuesta adquisición “a dedo”, en clara respuesta a las declaraciones del mandatario José Balcázar.

En su exposición ante la Comisión de Defensa, Arroyo estuvo acompañado por los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, con el objetivo de evidenciar el respaldo integral del Ejecutivo. El jefe del Gabinete explicó que la elección de los F-16 responde a criterios técnicos que se vienen evaluando desde el año 2014, descartando así cualquier tipo de irregularidad o sobrecosto en la operación.

Asimismo, precisó que el proyecto de adquisición ha sido revisado por nueve administraciones presidenciales y responde a la necesidad urgente de fortalecer la capacidad operativa de la Fuerza Aérea del Perú. Según indicó, el estado actual de la flota aérea es crítico, por lo que la compra de 24 aeronaves nuevas resulta clave para garantizar la soberanía nacional.

SESIÓN DE CARÁCTER RESERVADO

La sesión parlamentaria se desarrolló en parte bajo carácter reservado, debido a la naturaleza sensible de la información vinculada a la seguridad nacional. En ese contexto, el premier confirmó que ya se realizó un pago inicial de 462 millones de dólares conforme al cronograma establecido. Finalmente, Arroyo reiteró que el proceso seguirá su curso, pese a las discrepancias con el presidente Balcázar.