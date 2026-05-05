Presidente José Balcázar podría ser censurado por el Congreso de la República

El Perú podría enfrentar un nuevo escenario de inestabilidad política a pocas semanas de la segunda vuelta electoral y del inicio del nuevo mandato presidencial previsto para el 28 de julio de 2026. Desde el Congreso de la República, crece la posibilidad de una moción de censura contra el presidente José María Balcázar, lo que abriría la puerta a la designación de un presidente interino.

El congresista Ilich López aseguró que ya cuentan con los votos necesarios para impulsar la censura. Aunque el documento aún no ha sido presentado oficialmente, indicó que se viene evaluando quién podría asumir el cargo en caso prospere la medida.

Diversos parlamentarios confirmaron haber firmado la iniciativa, la cual surge tras las recientes declaraciones del mandatario sobre la compra de aviones F-16 a Estados Unidos y comentarios considerados polémicos respecto a la comunidad judía, lo que ha intensificado la crisis política.

CONGRESO CUESTIONA AUSENCIA DEL PRESIDENTE DEL JNE

En paralelo, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, no se presentó ante el Congreso para responder por las presuntas irregularidades en las elecciones del 12 de abril, lo que generó fuertes críticas desde la Comisión de Constitución.

La mesa de trabajo del Parlamento había convocado a todas las instituciones involucradas en las elecciones generales en Perú, sin embargo, la ausencia de Burneo generó sorpresa. En contraste, el jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, y la titular del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, sí acudieron a la citación para dar explicaciones.