Rafael López Aliaga convoca a nueva marcha en rechazo a las elecciones del 12 de abril

El candidato presidencial Rafael López Aliaga volvió a convocar a una movilización en rechazo a los resultados de las elecciones del 12 de abril. La manifestación inició en el Campo de Marte y culminó en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones, en Jesús María, donde cientos de simpatizantes exigieron transparencia en el proceso electoral y cuestionaron el trabajo de los organismos electorales.

Durante su discurso, López Aliaga pidió a sus seguidores mantenerse en las calles y anunció nuevas marchas contra lo que considera irregularidades en los comicios. Los asistentes, que permanecieron varias horas frente a la sede del JNE, reclamaron incluso nuevas elecciones y cambios en la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones, mientras coreaban consignas a favor de la “defensa del voto”.

En paralelo, continúan las investigaciones vinculadas al proceso electoral. La Comisión de Fiscalización del Congreso recibió a funcionarios de la ONPE para explicar el funcionamiento del sistema STAE, cuestionado tras la primera vuelta. Además, el Poder Judicial autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones del exfuncionario José Samamé, implicado en presuntas irregularidades durante los comicios.

Por otro lado, la Junta Nacional de Justicia abrió un proceso disciplinario contra Piero Corvetto por una presunta falta grave relacionada con las elecciones generales de 2026. Corvetto aseguró que colaborará con las investigaciones y señaló que ya entregó la documentación solicitada por las autoridades, mientras el organismo evalúa sus descargos y pruebas dentro del procedimiento.