Rafael López Aliaga no juraría como senador y Congreso debate posible reemplazo

El virtual senador Rafael López Aliaga anunció que no asumiría el cargo en el próximo Congreso, pese a haber obtenido una alta votación en las elecciones parlamentarias. La postura del líder de Renovación Popular abrió un intenso debate político y legal sobre si un candidato electo puede negarse a juramentar y qué mecanismos se aplicarían para reemplazarlo.

Desde el Congreso, legisladores como Alejandro Muñante señalaron que, de concretarse la decisión, el accesitario que asumiría el escaño sería el doctor Absalón Vásquez. Asimismo, insistieron en que la controversia planteada por Renovación Popular se centra únicamente en las elecciones presidenciales y no en los comicios para diputados y senadores.

Por su parte, otros congresistas cuestionaron la posición de López Aliaga y advirtieron una aparente contradicción dentro de Renovación Popular, ya que sus representantes sí están dispuestos a asumir cargos parlamentarios mientras desconocen el resultado presidencial. Además, remarcaron que las supuestas irregularidades denunciadas afectarían todas las cédulas de votación y no solo la elección a la presidencia.

Especialistas y parlamentarios consultados indicaron que existiría un vacío legal en caso López Aliaga no recoja sus credenciales ni participe en la juramentación oficial. Según explicaron, al no asumir formalmente el cargo, podría habilitarse la convocatoria del accesitario para ocupar la curul senatorial.