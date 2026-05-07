Rafael López Aliaga pide nulidad de actas de sufragio de mesas serie 900 mil

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, solicitó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la nulidad de las actas de sufragio correspondientes a las mesas de votación de la serie 900000, utilizadas durante las elecciones generales del 12 de abril.

Según el documento presentado por el excandidato presidencial, dichas actas que fueron destinadas a centros poblados y zonas remotas del país, habrían sido generadas bajo una norma distinta a la establecida en la Ley Orgánica de Elecciones, motivo por el cual pide que sean anuladas.

Mientras tanto, en los exteriores de la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ubicada en Jesús María, simpatizantes de Juntos por el Perú (JP) realizaron un plantón para exigir la pronta proclamación de los resultados oficiales y acelerar el proceso rumbo a la segunda vuelta electoral.

Los Jurados Electorales Especiales (JEE) tienen como plazo máximo hasta hoy 7 de mayo para culminar el proceso de recuento de votos mediante audiencias públicas, mecanismo que busca transparentar las actas observadas antes de oficializar los resultados finales de los comicios.

RESULTADOS PRESIDENCIALES SERÍAN PROCLAMADOS EN LA QUINCENA DE MAYO

Representantes del organismo electoral señalaron que la proclamación oficial al 100 % de los resultados de las elecciones presidenciales se realizaría durante la quincena de mayo, una vez concluida la revisión total de las actas observadas y los procedimientos pendientes.