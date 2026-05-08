Nueva integrante en Comisión de Gracias Presidenciales desata sospechas sobre eventual indulto a Pedro Castillo

La nueva composición de la Comisión de Gracias Presidenciales ha generado polémica y una ola de especulaciones sobre un eventual indulto al expresidente Pedro Castillo. El cambio fue oficializado mediante una resolución emitida por el Ministerio de Justicia.

La nueva integrante identificada es Lesli González Cabanillas, quien, según información difundida por Perú21, sería originaria de Chota, al igual que Pedro Castillo. Este detalle despertó sospechas en algunos sectores políticos sobre una posible intención de favorecer al exmandatario.

Congresistas como Carlos Ceballos y Norma Yarrow cuestionaron la designación y solicitaron la presencia del ministro de Justicia para aclarar los motivos detrás de la reconfiguración de la comisión. Además, advirtieron sobre una eventual intervención política en medio del actual proceso electoral.

Pese a los rumores, se recordó que actualmente no existe un pedido activo de indulto para Pedro Castillo. Asimismo, especialistas señalan que el exmandatario no cumpliría con los requisitos necesarios para acceder a este beneficio, debido a que su sentencia aún no es firme tras haber sido apelada.