Renovación de Comisión de Indultos genera polémica por presuntos nexos con Pedro Castillo

La reciente renovación de la Comisión de Gracias Presidenciales, encargada de evaluar los pedidos de indulto en el Perú, ha desatado una ola de cuestionamientos contra el Gobierno debido a la designación de sus nuevos integrantes.

Este organismo tiene como función analizar y otorgar indultos comunes y humanitarios por razones sanitarias a personas privadas de su libertad. Sin embargo, la polémica surgió luego de conocerse que algunos de los nuevos miembros tendrían presuntos vínculos con el expresidente Pedro Castillo.

Según una resolución publicada el último martes en el diario oficial El Peruano, el ministro de Justicia, Luis Jiménez Borrero, oficializó la actualización de los integrantes de la comisión encargada de evaluar las gracias presidenciales.

Uno de los nuevos miembros es la abogada Leslie Roxana González Cabanillas, natural de Chota, en la región Cajamarca, provincia de donde también es originario el exmandatario Pedro Castillo.

Otro de los integrantes designados es Martín Antonio Sagrado Arroyo, quien fue incorporado años atrás durante la gestión del entonces ministro de Justicia, Aníbal Torres, cuando Pedro Castillo aún ejercía la Presidencia de la República.

De acuerdo con el abogado Lucas Ghersi, los indultos se encuentran regulados por el reglamento interno de la Comisión de Gracias Presidenciales. No obstante, advirtió que uno de los aspectos más relevantes es que dicha normativa fue modificada recientemente.

¿PEDRO CASTILLO PODRÍA ACCEDER A UN INDULTO?

La controversia ha reavivado el debate sobre una eventual posibilidad de que el expresidente Pedro Castillo pueda acceder a un indulto presidencial. Sin embargo, especialistas recuerdan que uno de los requisitos fundamentales para obtener este beneficio es contar con una condena firme.

Por su parte, el Ministerio de Justicia descartó categóricamente que exista actualmente la posibilidad de otorgar un indulto a Pedro Castillo o pedido por parte del expresidente, rechazando así las versiones que vienen circulando en los últimos días.