Rafael López Aliaga lidera nuevo mitin en el Campo de Marte contra irregularidades en elecciones

Un nuevo mitin, denominado Defendamos la democracia, lideró esta noche Rafael López Aliaga, contra las irregularidades registradas en las elecciones del pasado 12 de abril.

Durante el concurrido evento, realizado en el Campo de Marte, el candidato presidencial de Renovación Popular señaló que esta situación afectaría la legitimidad de los comicios.

EXHAUSTIVA AUDITORÍA

Asimismo, pidió al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, que empresas internacionales de prestigio realicen una exhaustiva auditoría a las actas electorales.

Reiteró su denuncia de que miles de ciudadanos en el Perú y el extranjero no pudieron votar por los problemas logísticos de la ONPE, y que esta situación debe ser subsanada.